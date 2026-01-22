日本高校サッカー選抜候補メンバーが発表！ “選手権初V”神村学園から4名が選出

koko_1(C)Yuki Nagao
【高校サッカー】日本高校サッカー選抜の選考合宿に参加する候補者メンバーが発表

日本サッカー協会(JFA)は22日、日本高校サッカー選抜の選考合宿に参加する候補者メンバーを発表した。

今回発表されたメンバーは36名。先日まで行われていた第104回全国高校サッカー選手権で初優勝を果たし、夏冬2冠を達成した神村学園高校からは寺田健太郎、今村太樹、堀ノ口瑛太、倉中悠駕の4名が選出。準優勝の鹿島学園高校からは5名が選ばれている。

選考合宿は今月24日から27日まで静岡県の時之栖スポーツセンターで行われ、25日に東海大学、26日に日本体育大学、27日にはU-17日本高校選抜候補とトレーニングマッチを実施する。

日本高校サッカー選抜候補は、以下の通り。

【選手】

▽GK

金沢楓(矢板中央/3年)

岩瀬颯(興國/3年)

村上葵(大津/3年)

寺田健太郎(神村学園/3年)

▽DF

月舘汰壱アブーバクル(青森山田/3年)

松澤琉真(尚志/3年)

中川光星(鹿島学園/3年)

齊藤空人(鹿島学園/3年)

清水朔玖(鹿島学園/3年)

牧野奨(前橋育英/3年)

瀧口眞大(前橋育英/3年)

廣瀬煌(流通経済大柏/3年)

メンディー・サイモン友(流通経済大柏/2年)

榎本来輝(日大藤沢/3年)

今村太樹(神村学園/3年)

▽MF

小杉唯斗(聖和学園/3年)

小曽納奏(尚志/3年)

木下永愛(鹿島学園/3年)

三浦春人(鹿島学園/3年)

乙川宙(流通経済大柏/3年)

古川蒼真(流通経済大柏/2年)

水澤那月(帝京長岡/3年)

樋口汐音(帝京長岡/3年)

菅井琥白(興國/3年)

福島悠士(大津/3年)

岩崎天利(大津/3年)

福島京次(大津/3年)

堀ノ口瑛太(神村学園/3年)

▽FW

深瀬幹太(青森山田/3年)

臼井蒼悟(尚志/3年)

根木翔大(尚志/3年)

齊藤琉稀空(東福岡/3年)

山下虎太郎(大津/3年)

倉中悠駕(神村学園/3年)

宮本周征(帝京/3年)

大石脩斗(鹿児島城西/3年)

【スタッフ】

▽団長

髙松慎(駒場東邦)

▽総務

髙橋佳照(大曲工業)

▽監督

蒲原晶昭(佐賀東)

▽コーチ

山城朋大(大津)

▽GKコーチ

大久保隆一郎(名古屋／霞ヶ浦)

▽トレーナー

東輝明(トータルコンディショニングHIGASHI)

▽主務

髙尾友樹(袖ヶ浦)

長嶺圭介(逗子葉山)

