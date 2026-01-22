日本高校サッカー選抜候補メンバーが発表！ “選手権初V”神村学園から4名が選出

日本サッカー協会(JFA)は22日、日本高校サッカー選抜の選考合宿に参加する候補者メンバーを発表した。
今回発表されたメンバーは36名。先日まで行われていた第104回全国高校サッカー選手権で初優勝を果たし、夏冬2冠を達成した神村学園高校からは寺田健太郎、今村太樹、堀ノ口瑛太、倉中悠駕の4名が選出。準優勝の鹿島学園高校からは5名が選ばれている。
選考合宿は今月24日から27日まで静岡県の時之栖スポーツセンターで行われ、25日に東海大学、26日に日本体育大学、27日にはU-17日本高校選抜候補とトレーニングマッチを実施する。
日本高校サッカー選抜候補は、以下の通り。
【選手】
▽GK
金沢楓(矢板中央/3年)
岩瀬颯(興國/3年)
村上葵(大津/3年)
寺田健太郎(神村学園/3年)
▽DF
月舘汰壱アブーバクル(青森山田/3年)
松澤琉真(尚志/3年)
中川光星(鹿島学園/3年)
齊藤空人(鹿島学園/3年)
清水朔玖(鹿島学園/3年)
牧野奨(前橋育英/3年)
瀧口眞大(前橋育英/3年)
廣瀬煌(流通経済大柏/3年)
メンディー・サイモン友(流通経済大柏/2年)
榎本来輝(日大藤沢/3年)
今村太樹(神村学園/3年)
▽MF
小杉唯斗(聖和学園/3年)
小曽納奏(尚志/3年)
木下永愛(鹿島学園/3年)
三浦春人(鹿島学園/3年)
乙川宙(流通経済大柏/3年)
古川蒼真(流通経済大柏/2年)
水澤那月(帝京長岡/3年)
樋口汐音(帝京長岡/3年)
菅井琥白(興國/3年)
福島悠士(大津/3年)
岩崎天利(大津/3年)
福島京次(大津/3年)
堀ノ口瑛太(神村学園/3年)
▽FW
深瀬幹太(青森山田/3年)
臼井蒼悟(尚志/3年)
根木翔大(尚志/3年)
齊藤琉稀空(東福岡/3年)
山下虎太郎(大津/3年)
倉中悠駕(神村学園/3年)
宮本周征(帝京/3年)
大石脩斗(鹿児島城西/3年)
【スタッフ】
▽団長
髙松慎(駒場東邦)
▽総務
髙橋佳照(大曲工業)
▽監督
蒲原晶昭(佐賀東)
▽コーチ
山城朋大(大津)
▽GKコーチ
大久保隆一郎(名古屋／霞ヶ浦)
▽トレーナー
東輝明(トータルコンディショニングHIGASHI)
▽主務
髙尾友樹(袖ヶ浦)
長嶺圭介(逗子葉山)