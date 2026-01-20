U-23日本代表、U-23アジアカップ連覇に王手！ 宿敵・韓国との日韓戦を制して決勝へ

U-23日本代表は20日、AFC U-23アジアカップ サウジアラビア2026準決勝でU-23韓国代表と対戦した。

準々決勝でヨルダンをPK戦の末に退けた日本と、オーストラリアに勝利した韓国が対戦。日本の大岩剛監督はヨルダン戦から先発5選手を変更し、佐藤龍之介や市原吏音らが引き続きスタメンに名を連ねた。

試合序盤はボール保持率を高めた日本が韓国を押し込む展開に。11分には永野修都の鋭い縦への絶好スルーパスから道脇豊がGKと一対一となるも、ここで放ったループシュートは枠外に飛び、決定機を逸する。

逆に28分にはセットプレーから韓国に枠内へのシュートを浴びた日本だが、ここはGK荒木琉偉がファインセーブで失点を回避。すると日本は36分、佐藤龍之介のCKに合わせた永野修都のヘディングシュートをGKが弾くと、これを小泉佳絃が詰めて先制点を記録した。

迎えた後半は、韓国の攻撃の手を強める。日本は韓国の圧力を前に押し込まれる時間帯も出てくるが、GK荒木琉偉の好守も含めて守備で踏ん張り続ける。

後半の半ば、大岩監督は久米遥太、石橋瀬凪、道脇、市原を下げて古谷柊介、ンワディケ・ウチェブライアン世雄、横山夢樹、岡部タリクカナイ颯斗とフレッシュな選手を投入していく。

その後、終盤まで韓国の攻撃に苦しんだ日本だが、最後まで相手をシャットアウト。1-0で日韓戦を制し、決勝に進出した。連覇が懸かる日本は、U-23ベトナム代表vsU-23中国代表の勝者と、日本時間25日0時キックオフの決勝で対戦する。

【U-23日本代表の次戦】

AFC U-23アジアカップ 2026

決勝

日本 vs U-23ベトナムorU-23中国

日時：日本時間1月25日（日）0時キックオフ

配信：DAZN