AFCON準々決勝進出国が出揃う！ その顔ぶれは？

アフリカ・ネーションズカップ（AFCON）のベスト8進出国が決定した。

4日からラウンド16の戦いに入ったAFCON。セネガル代表、マリ代表、モロッコ代表、カメルーン代表、エジプト代表、ナイジェリア代表が次のラウンドに駒を進めるなか、7日のラウンド16最終日はアルジェリア代表vsDRコンゴ代表、コートジボワール代表vsブルキナファソ代表の2試合が行われた。

アルジェリアvsDRコンゴは0-0で延長戦にもつれ込み、119分にアディル・ブルビナの決勝ゴールにより、アルジェリアが1-0で勝利。コートジボワールvsブルキナファソはアマド・ディアロが1得点1アシストの活躍を光らせ、コートジボワールが3-0と快勝した。

ラウンド16の結果と準々決勝の対戦カードは以下のとおり。

■ラウンド16結果

セネガル 3-1 スーダン

マリ 1-1（PK3-2） チュニジア

モロッコ 1-0 タンザニア

南アフリカ 1-2 カメルーン

エジプト 3-1 ベナン

ナイジェリア 4-0 モザンビーク

アルジェリア 1-0 DRコンゴ

コートジボワール 3-0 ブルキナファソ

■準々決勝対戦カード

▽1/9

マリ vs セネガル

カメルーン vs モロッコ

▽1/10

アルジェリア vs ナイジェリア

エジプト vs コートジボワール