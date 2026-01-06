AFCON準々決勝進出国が出揃う！ その顔ぶれは？

アフリカ・ネーションズカップ（AFCON）のベスト8進出国が決定した。
4日からラウンド16の戦いに入ったAFCON。セネガル代表、マリ代表、モロッコ代表、カメルーン代表、エジプト代表、ナイジェリア代表が次のラウンドに駒を進めるなか、7日のラウンド16最終日はアルジェリア代表vsDRコンゴ代表、コートジボワール代表vsブルキナファソ代表の2試合が行われた。
アルジェリアvsDRコンゴは0-0で延長戦にもつれ込み、119分にアディル・ブルビナの決勝ゴールにより、アルジェリアが1-0で勝利。コートジボワールvsブルキナファソはアマド・ディアロが1得点1アシストの活躍を光らせ、コートジボワールが3-0と快勝した。
ラウンド16の結果と準々決勝の対戦カードは以下のとおり。
■ラウンド16結果
セネガル 3-1 スーダン
マリ 1-1（PK3-2） チュニジア
モロッコ 1-0 タンザニア
南アフリカ 1-2 カメルーン
エジプト 3-1 ベナン
ナイジェリア 4-0 モザンビーク
アルジェリア 1-0 DRコンゴ
コートジボワール 3-0 ブルキナファソ
■準々決勝対戦カード
▽1/9
マリ vs セネガル
カメルーン vs モロッコ
▽1/10
アルジェリア vs ナイジェリア
エジプト vs コートジボワール