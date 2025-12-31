“悪魔の左足”ロベルト・カルロス氏が心臓手術…SNSでアピール 「無事成功し、私は元気」

元ブラジル代表DFのロベルト・カルロス氏が心臓の手術を受けたようだ。

かつてレアル・マドリーなどでプレーし、強烈な左足を持つ左サイドバックとして一世を風びしたロベルト・カルロス氏。心臓発作による緊急手術との報道もあったが、本人いわく、どうやら前もって計画したもので、無事成功したという。

現役時代に“悪魔の左足”と評された破壊力抜群なキックで世界に名を轟かせた52歳の元名手は自身のインスタグラムで病室での姿をシェアするとともに、手術の経緯や、容態を明らかにしている。

「最近出回る情報について明確にしておきたい。私は先日、医療チームに事前に相談した上で、予防的な医療処置を受けた。その処置は無事に成功し、私は元気だ。心臓発作もなかった。順調に回復しているし、完全に健康を取り戻して仕事とプライベートの両方に早く戻るのを楽しみにしている」

「みんなからのお見舞いや、気遣い、ご心配の言葉に対して、心から感謝する。心配する必要はないから、安心してほしい。私をケアしてくれた医療チームのみんなにも心から感謝する」

『The Athletic』によれば、当初は脚の検査を目的とした入院だったが、心臓に疾患が見つかり、そのまま手術を受けた模様。周囲の関係者からは本人が回復に向かっているとの声も聞こえてきているそうだ。