レアル・マドリー指揮官に求められるのは「エゴの管理」？ ベイル氏、シャビ・アロンソ解任に持論

元ウェールズ代表FWのギャレス・ベイル氏が『TNT sports』で、古巣レアル・マドリーを追われたシャビ・アロンソ氏についてを語った。スペイン『マルカ』が報じる。

レアル・マドリーはバルセロナとのスペイン・スーパーカップ決勝を落とした翌日、今季から指揮を執ったシャビ・アロンソ監督の退任を発表。声明では双方合意によるものとのことだが、事実上の解任となるシャビ・アロンソ氏にとって、指揮官としてのレアル・マドリー帰還はわずか7カ月の任期で幕を閉じた。

ブンデスリーガ無敗優勝を成し遂げたレヴァークーゼン時代の手腕をもってして、レアル・マドリーの指揮官であり続けられなかったシャビ・アロンソ氏だが、ベイル氏は「彼は素晴らしい監督だ。レヴァークーゼンで勝ち取れるものは勝ち取って、トロフィーも手にし、チームをうまく指導した」とした上で、こう続けた。

「レアル・マドリーに行ったら、指導者である必要なんてなく、管理者でいないといけない。ドレッシングルームのエゴをうまく管理していくのが大事だ」

「エゴをうまく扱わないといけないんだ。戦術的なことはそこまで多くする必要がない。ドレッシングルームには一瞬で試合を変えられるスーパースターがいる」

「彼は偉大な監督で、戦術家だが、マドリーでは明らかにうまくいかなかった」