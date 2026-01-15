アルビレックス新潟は15日、湘南ベルマーレ戦での違反者の処分について発表した。

新潟は2025年11月8日、昨季の明治安田J1リーグ第36節で湘南ベルマーレと対戦。この試合終了直後、アウェイ側ゴール裏観客席において、新潟を応援する観客1名が湘南ベルマーレの選手に向けて中指を立てる行為を行ったとのことだ。

新潟は「侮辱的行為」の違反として、この観客を無期限入場禁止の処分とした。入場禁止処分の対象は、「2026年1月以降に行われるアルビレックス新潟、アルビレックス新潟アカデミーが出場する全ての試合およびアルビレックス新潟クラブハウス」とのことだ。

新潟は今回の件に対して「本件に関しまして、いかなる理由があったとしてもこのような侮辱的行為は許されるものではありません」とし、以下のように声明を出した。

「今回の事象を重く受け止め、今後、同様のことがないよう観戦ルールの周知・徹底やセキュリティ体制の再検証を行い、安全・安心なスタジアム運営に努めてまいります」

「スタジアムにご来場される皆さまにおかれましても、観戦におけるルールを遵守いただきますよう、あらためてご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします」