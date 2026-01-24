中国指揮官「日本と中国の差が大きいことを見るだろうが…」日本とのU-23アジアカップ決勝へ

AFC U-23アジアカップ サウジアラビア2026決勝のU-23日本代表vsU-23中国代表が24日に開催される。中国のアントニオ・プチェ監督が日本戦へ抱負を語った。『AFC』が伝えた。

中国は今大会、準々決勝でウズベキスタンをPK戦の末に下すと、準決勝ではベトナムに3－0で勝利。初の優勝に向けて、決勝で日本と相まみえる。

プチェ監督は日本戦へ、「とても興奮している。歴史的な一戦だし、大きな夢だ。厳しいことは理解しているが、タイトルを目指したい。決勝進出自体が我々にとって特別なことだが、さらにもう一歩進みたい」と口に。日本の強さを認めつつも、アップセットを起こすことを見据えた。

「一番大切なのは結果だ。先制点は重要ではない。重要なのは最終的な結果だ。休みなく練習をしてきた」

「試合では日本と中国のサッカーの差が依然として大きいことを見ることになりそうだが、現実的に考えて、相手に適応したい。23選手と共に全力で戦いたい。状況はわかっているが、時には予想外のことが起こるものだ」

注目の決勝は、日本時間25日の0時にキックオフを迎える。

【U-23日本代表】

AFC U-23アジアカップ 2026

決勝

U-23日本 vs U-23中国

日時：日本時間1月25日（日）0時キックオフ

配信：DAZN