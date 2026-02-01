マンチェスター・ユナイテッドは1日、プレミアリーグ第24節でフラムをホームに迎えた。

キャリック暫定監督体制後、マンチェスター・シティとアーセナルに連勝して4位に浮上したマンチェスター・Uが、7位のフラムをホームに迎えた。

序盤、右サイドからカットインしたアマド・ディアロがGKのセーブを強いる枠内シュートを放ったマンチェスター・Uは、20分に先制する。ボックス右外側でFKを得ると、キッカーのブルーノ・フェルナンデスがクロス。ファーサイドで合わせたカゼミーロがヘディングで今季5ゴール目を挙げて、先制点をもたらした。

ハーフタイムにかけては一進一退の攻防に。フラムは流動的なポジションチェンジを活かしてショートパスで敵陣に進攻するが、マンチェスター・Uもマグワイアやメイヌーがソリッドな守備を継続。試合はマンチェスター・Uが1点リードしたまま折り返す。

後半序盤、フラムの圧力に苦しんだマンチェスター・Uだが、ボックス右手前からのウィルソンの直接FKをGKラメンスが好セーブすると、56分に加点。ボックス右でカゼミーロからの縦へのスルーパスを受けたクーニャがニアサイドの上にシュートを突き刺し、2試合連続弾で2-0とした。

その後、クーニャに代わって入ったシェシュコがポスト直撃のヘッドなどで3点目に迫ったマンチェスター・Uだが、85分にフラムが1点を返す。ゴール前に抜け出したラウール・ヒメネスがスライディングタックルにいったマグワイアに倒されたとされてPKに。これをラウール・ヒメネスが決めて1点差に迫る。

さらにフラムはアディショナルタイム1分、途中出場のケヴィンがワンツーからボックス左角で右足を振る。ゴール右上に決めるスーパーゴールで2-2のタイスコアとした。

それでも、マンチェスター・Uが意地を見せる。アディショナルタイム4分、右サイドを抜けたブルーノ・フェルナンデスがクロス。正面のシェシュコがワントラップから反転シュートをゴール右上に叩き込み、再び一歩前に出た。

そしてこれを決勝点としたマンチェスター・Uが3-2で競り勝ち。劇的弾による勝利でキャリック体制での3連勝を飾った。