Jリーグ×ユニクロ！自分だけのJリーグデザインを作れる「UTme!」を内田篤人氏も体験「ジーコに怒られる」

Jリーグは28日、株式会社ユニクロと、オフィシャルエクイップメントパートナー契約、オールスターマッチのオフィシャルユニフォームパートナー契約、ならびにオフィシャルライセンス契約を締結した。

両者は共同記者会見を、28日にMUFGスタジアム(国立競技場)で実施。Jリーグチェアマン・野々村芳和氏とユニクロ・柳井康治氏によるプレゼンテーションのほか、プロフェッショナルレフェリーの荒木友輔氏も交えながら、来月6日に開幕する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において、新たにユニクロから提供を行うレフェリーウェアが初お披露目となった。

2025Jリーグアウォーズで最優秀主審賞を受賞した荒木プロフェッショナルレフェリーは、左胸にユニクロのロゴが掲出された新たなレフェリーウェアを着用して登場。実際にレフェリーウェアを着用した荒木レフェリーは、「素材が非常に軽くて、どんな天候の中でも動きやすいレフェリーウェアになっていると思います」と、機能性や着心地について言及した。

また、Jリーグチェアマンの野々村は、今回新たにパートナーシップを締結したユニクロに対し、「国内でのサッカーのタッチポイントをユニクロさんの力で作っていくとともに、世界で挑戦していくというマインドを我々だけではなくて、選手はもうかなり前から持っていますけど、クラブのスタッフやサッカーの周りにいて仕事をしている人たちも一緒に持てるような何かを得る時間になるといいなと思っております」と、今後への期待感を口にした。

また、ゲストに元日本代表の内田篤人氏と、Jリーグ名誉女子マネージャーの足立梨花さんを迎え、新たなシーズンの開幕を間近に控えた選手やファン・サポーターの心境、明治安田Jリーグ百年構想リーグの注目ポイントなど、さまざまな視点から深掘りするトークセッションが行われた。

さらに会見では、来月6日より自分だけのJリーグデザインを作ることができるユニクロのサービス「UTme!」を、実際に内田氏と足立さんがステージ上で体験しながら、世界に一つだけのオリジナルアイテムを作る楽しさや、その手軽さを存分にアピール。

Jリーグ全60クラブのオリジナルスタンプを使ってオリジナルのTシャツやトートバッグを簡単に作ることができる「UTme!」を体験していた足立さんは、「J1〜J3のチームロゴやキャラクターのデザインのスタンプもあるので何着も作りたくなります。」と、その手軽さについて語った。その後、足立さんのレクチャーを受けながらステージ上で「UTme!」を体験した内田氏は、「『しかお』のスタンプを入れないとジーコに怒られるので『しかお』も喜ぶデザインで仕上げました」と、自身がかつて在籍した鹿島アントラーズのエンブレムやキャラクターのロゴを反映させたオリジナルのTシャツをデザインした。

内田氏は「家に帰って、子どもたちと一緒に必死になって作ってみたいと思います。チームロゴやスタンプの種類も多いので、皆さんもぜひ自分のお気に入りチームのシャツを作ってみてください」と語り、足立さんは「大好きなユニクロとJリーグのコラボレーションが実現し、その発表の場に参加できたことを非常に嬉しく思います」と口にした。

■Jリーグ 野々村芳和チェアマンのコメント

このたび、ユニクロとJリーグが新たな包括的パートナーシップを結べたことを大変うれしく思います。日本を代表するグローバル企業であるユニクロと、シーズン移行をはじめとした改革に取り組み世界水準のリーグを目指すJリーグがパートナーシップを結ぶことで、2026年の特別なシーズンにおいて、日本サッカーの価値をともに高めていけると考えています。明治安田Jリーグ百年構想リーグでのレフェリーウェアの提供や17年ぶりに開催するJリーグオールスターDAZNカップのユニフォーム、全60クラブのUTme!を通じたユニークな取り組みは、ピッチ内外で日本のサッカーを支え、楽しむ人の輪を更に広げていく挑戦となります。

■株式会社ファーストリテイリング 取締役 グループ上席執行役員 柳井康治氏のコメント

Jリーグと新たなパートナーシップを締結できたことを、大変光栄に思います。ユニクロは2003年から「JFAユニクロサッカーキッズ」を特別協賛し、国内外でサッカーを通じた社会貢献に取り組んできました。サッカーには、人々をつなぐチカラがあると実感しています。今回のレフェリーウェアやUTme!など、ユニクロのLifeWearを通じた取り組みが、Jリーグはもちろん、日本サッカー界全体のさらなる盛り上がりにつながると確信しています。