プレミア優勝へ逃げ切りたいアーセナル…先発復帰のハヴァーツに期待かかる「チームを次のレベルに引き上げる」

アーセナル（プレミアリーグ）のミケル・アルテタ監督が、MFカイ・ハヴァーツへの期待を語った。

UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ最終節でカイラト（カザフスタン1部）と対戦したアーセナル。この試合で1得点1アシストを記録したハヴァーツ。負傷離脱から357日ぶりに先発出場した同選手について指揮官は「新たなレベルに引き上げる」と称賛した。

「カイが我々にとってどれほど重要か、そして彼がチームをさらに良くし、チームを次のレベルに引き上げるためにどれほど貢献できるかを知っている。だから彼が今日、長い時間を経てそれを成し遂げたという事実はとても印象的だった」

ハヴァーツはハーフタイムで交代。まだまだコンディションは万全ではないようだが、指揮官は「彼自身、そしてチームにも大きな自信と喜びとエネルギーを与えるだろう」としつつ、「彼は大丈夫だ。最初の45分間を彼にプレーしてもらうのが我々の計画だった。そしてもちろん、彼は今日もプレーを続けたいと思っていた」とフル出場できる状態に近いと示唆した。

リーグフェーズの全8試合で全勝し、決勝トーナメントへ首位で突破したアーセナル。リーグ戦では首位を走りながらも直近3試合は未勝利となっており、2位とは勝ち点4ポイント差に迫られている。

優勝に向けて逃げ切りたい中、アルテタ監督は「彼をチームに迎え入れ、正しい方法で起用するようにしよう。彼はシーズン後半に我々にとって本当に重要な存在になるだろう」と、今季4試合目の出場を飾ったハヴァーツに期待を寄せた。