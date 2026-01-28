町田、197cmの大型FWを獲得！「日本でのプレーはずっと夢でした」

FC町田ゼルビアは28日、リヴィングストンFC(スコットランド)からオーストラリア人FWテテ・イェンギが期限付き移籍で加入することを発表した。期間は2026年1月25日から2026年6月30日まで。背番号は「99」に決まっている。

現在25歳のイェンギは、これまでニューカッスル・ジェッツやイプスウィッチ、VPSなどに所属。2024シーズンからリヴィングストンでプレーし、今季はここまでスコットランド1部リーグで19試合に出場し、2得点を記録していた。

197cm/83kgの恵まれた体格を誇るイェンギは町田を通じて、「こんにちは、町田の皆さん！この素晴らしいクラブと契約できたことを、本当に嬉しく思っています」と抱負を語った。

「クラブや街、そして何よりファンの皆さんについて、これまでたくさんの素晴らしい話を聞いてきました。日本でプレーすることは、ずっと夢でした」

「このユニフォームに袖を通し、町田を代表して戦える日が待ちきれません。クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、そして何よりも、皆さんと一緒にタイトルを勝ち取りたいと思っています。“共闘！！”ありがとうございます」