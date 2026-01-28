ザンクト・パウリ安藤智哉、先発デビューでいきなり独誌MOM獲得！ライプツィヒ相手に存在感

今冬ザンクト・パウリに加入した日本代表DF安藤智哉は、先発デビューを果たした試合で、いきなりドイツ誌『キッカー』のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）を獲得した。

ザンクト・パウリは27日、ブンデスリーガ第16節の延期分で、RBライプツィヒをホームに迎えて対戦。MF藤田譲瑠チマも先発デビューの安藤とともにスタートした試合は、両チームともに好機を迎えながらもゴールを割れず、スコアレスで前半を折り返す。すると、シュート数で上回り、やや優勢に試合を進めていたライプツィヒが66分、FWヤン・ディオマンデのゴールで先制。しかし、後半アディショナルタイムには、安藤のパスが起点となった場面でFWマルティン・カースが自ら獲得したPKを沈め、試合は1－1のドローで終わっている。

そして『キッカー』は、フル出場を果たした安藤にチーム単独最高となる「2.5」を与えたうえで、MOMにも選出。地上でのデュエルの73％、空中戦の80％を制するなど、強豪相手に安定した守備を披露した点が高く評価されたようだ。一方で、75分までプレーした藤田は「3.5」と、まずまずの採点となっている。

なお、アレクサンダー・ブレッシン監督は試合後の記者会見で満足げな様子を見せ、「ハンブルガーSV戦でのパフォーマンスと比べると、みんなずっと良かったし、ドウ（安藤のニックネーム）も本当にうまくやってくれた」と称賛。出場停止のDFアダム・ジヴィガワの代役として起用された安藤だが、次節アウクスブルク戦（31日）での起用法が気になるところだ。