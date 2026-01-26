ヤマルは「宇宙人だ」圧巻ゴラッソのバルセロナ10番に敵将も脱帽「我々は別の銀河から来た選手について話している」

バルセロナ（ラ・リーガ）のスペイン代表FWラミン・ヤマルを、敵将が「宇宙人だ」と称賛した。

ラ・リーガ第21節でオビエドと対戦したバルセロナ。立ち上がりは相手の堅守に苦戦するも、2得点を奪取した。そして迎えた73分にダニ・オルモのクロスボールに反応したヤマルがバイシクルシュート。飛び上がりながら左足を振りぬいて、ゴラッソを突き刺した。

試合後、0-3で敗れたオビエドのギジェルモ・アルマダ監督は「我々は別の銀河から来た選手について話している」とヤマルに脱帽した。『ESPN』が伝えた。

「彼は非常に高いクオリティを持ち、試合の重要な場面で力を発揮する。年齢にも関わらず、試合を決定づける力を持つスター選手だ」

18歳ながらバルセロナのエースとして活躍しているヤマルは、ここまで今季公式戦26試合11得点12アシストを記録。守備でも存在感を放った同選手について、バルセロナもフリック監督は「彼のプレッシャーのかけ方、そしてゴールに繋がるボールの回収方法は、まさに我々が求めていたものだった」としつつ、「彼があんなゴールを決めてくれたことをうれしく思う」と評価した。

2試合ぶりに勝利したバルセロナは、ライバルのレアル・マドリーに勝ち点1差をつけて首位をキープした。