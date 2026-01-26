Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
jelague(C)Getty Images
RON

鹿島優勝でも「連覇」にはならず、水戸の初勝利も「J1リーグ初勝利」にはならず…百年構想リーグの記録は「独立した別大会の公式試合」扱いに

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】Jリーグが明治安田Jリーグ百年構想リーグにおける公式記録の取り扱いについて発表。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグ百年構想リーグをライブ配信！

「DMM×DAZNホーダイ」ならDMM TVとDAZNがセットになってお得！

契約縛りなし、いつでも解約OK、ポイント還元でさらににお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグをお得に視聴

今すぐ視聴開始

Jリーグは26日、明治安田Jリーグ百年構想リーグにおける公式記録の取り扱いについて発表した。

秋春制移行前のシーズンとして、来月から開催される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」。Jリーグはこの特別大会に関して、各記録は「独立した別大会の公式試合として扱う」と発表した。

これによりリーグ戦、リーグカップ戦、特別大会の記録はそれぞれ独立した記録扱いに。2026年6月30日までのシーズン表記は「2026 特別シーズン」となる。Jリーグは、例として以下を挙げている。

・例1（選手記録）

J1リーグ通算出場99試合の選手が、明治安田J1百年構想リーグに1試合出場した場合、J1通算100試合出場とは扱わない。J1リーグ通算出場99試合、明治安田J1百年構想リーグ1試合と記録される。

J1 リーグ
FC東京 crest
FC東京
FCT
鹿島アントラーズ crest
鹿島アントラーズ
KAN

・例2（選手記録）

J1リーグ出場試合数0の選手が明治安田J1百年構想リーグの1試合に出場した場合、J1リーグ初出場とは扱わない。

・例3（チーム記録）

J1リーグ初昇格のチームが、明治安田J1百年構想リーグで初勝利した場合、J1リーグ初勝利とは扱わない。

・例4（チーム記録）

2025明治安田J1リーグ優勝チームが明治安田J1百年構想リーグで優勝した場合、J1リーグ連覇とは扱わない。

つまり、例3で言えば水戸ホーリーホックが百年構想リーグで勝利しても「J1リーグ初勝利」とはならず。例4で言えば、鹿島アントラーズが百年構想リーグで優勝しても、「J1リーグ連覇」とは扱われないこととなっている。

広告
0