アジア制覇へ王手のU-21日本代表、3月の海外遠征の対戦相手が決定

JFA（日本サッカー協会）は21日、U-21日本代表が3月にU-21アルバニア代表、U-21セルビア代表とそれぞれ対戦することを発表した。

U-21日本代表は現在、2028年のロサンゼルス五輪を見据える中でU-23アジアカップに参戦中。20日には準決勝でU-23韓国代表を下し、連覇が懸かる決勝への進出を決めた。

そのU-21日本代表は3月に海外遠征を予定しており、トルコで27日にU-21アルバニア代表、同30日にU-21セルビア代表とそれぞれ対戦することが新たに決まった。いずれもキックオフ時間は調整中となっている。

U-21日本代表を率いる大岩剛監督は「3月にアルバニア、セルビアと対戦することが決まりました。2027年に行われるUEFA U-21欧州選手権の開催国として現在、強化している両国との対戦は、我々にとっても大きな経験となります」と、さらなる成長を見据えた。

「また、現在参加しているAFC U23アジアカップで得た経験値に加えて、ヨーロッパのチームと対戦することにより、フィジカル、パワーが持ち味のヨーロッパの基準を知るだけでなく、選手個々のレベルアップができる貴重な機会となります。この2試合を通じてさらに成長できるよう、しっかと準備したいと思います」