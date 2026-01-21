このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Liverpool
GOAL

U-NEXTが『LFC TV』の配信を開始。リヴァプールの公式チャンネル

【サッカー 放送・配信 放映権ニュース】「U-NEXT」がリヴァプールFC公式チャンネル『LFCTV（リヴァプールFCTV）』を2026年1月21日からサッカーパック内にて配信開始。

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は21日、リヴァプールFCが運営する公式チャンネル『LFCTV（リヴァプールFCTV）』を2026年1月21日からサッカーパック内にて配信開始することを発表した。

以下リリースより

リヴァプールFCが運営する公式チャンネル『LFCTV』は、24時間365日リヴァプールFCだけにフォーカスした専門チャンネルです。リヴァプールFCの試合映像、独占インタビュー、ドキュメンタリー、ゴール集、分析番組など、リヴァプールFCのありとあらゆるコンテンツをノンストップで配信します。

特に試合映像（※）は、イングランド国内カップ戦のほか、UEFA大会やプレシーズンも含めてたっぷりとお届け。クラブのサポーターはもちろん、フットボールファン必見の内容となっています。（※ディレイ配信となります）

U-NEXTは2024年8月から、プレミアリーグの国内独占配信を開始。スペインのラ・リーガ、オランダのエールディヴィジとあわせて、実力、人気ともに世界屈指のリーグ戦をお届けしています。欧州のフットボールを日本のファンの皆様により深くお楽しみいただけるよう、さらなるコンテンツの拡充につとめてまいります。

『LFCTV / リヴァプールFC公式チャンネル』

【配信開始日】2026年1月21日より

【配信形態】サッカーパックに加入することで視聴可能

