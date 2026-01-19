日本代表DF渡辺剛の失点直結ロストに「子どもじみたミスを犯した」と現地メディア批判…それでも指揮官は擁護「周りの選手の問題でもある」

フェイエノールト（エールディビジ）の日本代表DF渡辺剛のミスを、現地メディアが指摘した。

フェイエノールトはリーグ戦第19節で三戸舜介が所属するスパルタと対戦。試合は打ち合いのシーソーゲームとなったが、93分に決勝点を奪われたフェイエノールトが3-4で敗戦した。

この試合でスタメン出場を飾った渡辺だったが、0-1で迎えた55分に自陣でボールをロスト。これを相手選手に決められてしまった。

渡辺のミスについて、現地メディア『FR12.NL』は「子どもじみたミスを犯した」と批判。加えて「フェイエノールトの現状を象徴している」とつづった。

それでも、ロビン・ファン・ペルシ監督は渡辺を擁護。「確かにそうだが…」としつつ、味方選手のサポートについても言及した。

「渡辺がボールを持っているときは、適切なタイミングで選択肢を提供しなければならない。それが最適な形ではなかった。確かに渡辺のミスではあるが、彼の後ろにいるGKティモン（ヴェレンロイター）を除けば、彼には前進する良い選択肢がなかった。その後、我々は試合に戻り、彼を信じ続けた」

リーグ戦2位のフェイエノールトだが、首位のPSVとは16ポイント差。公式戦5試合勝ち無しと、きびしい状況だ。

指揮官は「ボールを保持しているときに、本当にだらしない瞬間があった。それは自信の問題かもしれないが、周りの選手の問題でもある。渡辺のあの場面は、自信と周りの選手たちのサポートが組み合わさって生じたものだ」と改善を呼びかけた。