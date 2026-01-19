「面と向かって何も言えない」ハーランド封殺のマンチェスター・Uマルティネス、OBからの批判に反論「テレビなら誰でも話せる」

マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）のDFリサンドロ・マルティネスが、OBに反論した。

プレミアリーグ第22節でマンチェスター・シティと対戦したユナイテッド。この試合に出場したマルティネスは、相手FWアーリング・ハーランドを抑え込み、無失点での勝利に貢献した。

しかし試合前にはユナイテッドOBのポール・スコールズ氏やニッキー・バット氏らから「よちよち歩きの幼児」「（ハーランドは）マルティネスを抱き上げて一緒に走る」「放課後に幼い子供を連れて道を駆け下りる父親」「ハーランドが得点し、それから（マルティネスを）ゴールネットに投げ込むだろう」と、予想されていた。

これらの批判を受けてマルティネスは、試合後に「正直に言って、彼は何を言ってもいいんです」と主にスコールズ氏からの批判に反論した。『ESPN』が伝えた。

「もう十分だろう。もし私に何か言いたいことがあるなら、どこでも来てくれ。私の家でも、どこでもいいんです。構わないよ」

スコールズ氏に対して、面と向かって自身を批判するべきだと伝えたマルティネス。「私としては、クラブを助けたいというOBたちの関係を尊重する。テレビなら誰でも話せるが、ここで顔を合わせると、誰も面と向かって何も言えない」と自身の考えを示した。

「私にとっては、彼らが何を言おうと、あまり気にしていない。ただ自分のパフォーマンス、チームのパフォーマンスに集中し、最後の日までこのクラブにすべてを捧げるだけだ」