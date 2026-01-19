現プレミアリーグ3位でも「トップ5入り、優勝候補ではない」発言。苛立ち隠せぬアストン・ヴィラ指揮官エメリに「奇妙だ」の声

アストン・ヴィラ（プレミアリーグ）のウナイ・エメリ監督が「優勝候補ではない」と、クラブの現状について語った。

プレミアリーグ第22節でエヴァ―トンと対戦したアストン・ヴィラ。59分に失点すると、そのまま相手ゴールネットを揺らせないまま試合は終了し、0-1で敗戦した。

同節終了時点で勝ち点43の3位につけるアストン・ヴィラ。首位のアーセナルとは7ポイント差となっており、まだまだリーグ制覇を諦める段階ではないように思えるが、エメリ監督は「我々はトップ5入りを狙えるチームではない。まだ優勝候補ではない」と苛立ちを隠せなかった。

「我々よりも潜在能力のあるチームは他にもある」

なお、指揮官が発したこのコメントには「奇妙」との声が挙がっており、『スカイ・スポーツ』でアシュリー・ヤング氏とジェイミー・レドナップ氏は困惑した。

ヤング氏は「彼は本当に怒っているように見えた」としつつ、「奇妙なインタビューだった。試合のことや、アーセナルとの差を縮めるチャンスを逃したことについて、もっと話してくれると思っていたのに」とコメント。また、レドナップ氏は「あのパフォーマンスと結果に本当に打ちのめされているのだと思う。チームには選手が必要なんだ。ベンチの選手層を見てみると、選手層が薄い」と、エメリ監督が補強の必要性を感じているのではないかと推測した。