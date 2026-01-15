前橋育英高の監督が群馬のGMに就任「より強く、より愛されるクラブへ」

ザスパ群馬は15日、前橋育英高の山田耕介監督が2026年2月1日付で同クラブのゼネラルマネージャーに就任することを発表した。

現在66歳の山田氏は、1982年に前橋育英へ教諭として赴任し、サッカー部の監督に。全国高校サッカー選手権とインターハイをいずれも2度優勝に導くなどの手腕を発揮してきた。

山田氏はGM就任に際し、「このたび、ザスパ群馬のゼネラルマネージャーという大きな役割をお引き受けすることとなり、身の引き締まる思いと同時に、大きなやりがいを感じられる挑戦になると確信しています」と抱負を語った。

「ザスパ群馬は、地域に深く根ざし、多くの可能性を秘めたクラブです。これまで教育の現場で大切にしてきた『人を育てること』『組織をつくること』『その先に勝利があること』という考え方を、プロクラブの現場においても実践していきたいと考えています」

「選手、スタッフ、クラブに関わるすべての皆さまと力を合わせ、ザスパ群馬がより強く、より愛されるクラブへと成長していけるよう、全力を尽くしてまいります」

なお、代表取締役社長兼ゼネラルマネージャーを務めてきた細貝萌氏は、GM職を退き、今後はクラブ経営、地域・パートナー連携を中心に、クラブ全体の価値向上に注力していくとのことだ。