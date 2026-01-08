アディダスが「PREDATOR（プレデター）」新モデルを発表！ べリンガムやペドリが着用予定

アディダスジャパン株式会社は8日、同日18:00より、PREDATORの新モデルを発売すると発表した。

今回の発売に合わせて、全く異なる特徴やスタイルを持つPREDATORとF50を「制圧か、爆走か。」というアプローチを通してサッカープレイヤーに選択を迫ります。

軽量性とコントロール性が向上したPREDATORとスピードに特化し、さらなる進化を遂げたF50を対峙させることにより、コントロールとスピードを際立たせる取り組みとなります。

本コレクションは1月8日（木）18:00よりアディダス オンラインショップおよび一部店舗にて先行発売、

1月15日（木）より全国のアディダス フットボール取扱店舗にて一般発売を開始します。

■「PREDATOR」最新モデルについて

すべてをねじ伏せる。

PREDATORは、プレーの主導権を握るためのスパイクとして進化を重ねてきました。現代サッカーに求められるスピード、コントロール精度、そして一瞬の判断。そのすべてを足元から支配することを目指し、最新モデルではその思想をさらに押し進めています。

パスの強弱、トラップの質、ターンの安定感、そして最後のキック。一瞬一瞬の判断とアクションを、自分の感覚どおりに再現できること。その「コントロール」こそが、現代サッカーにおいて重要な要素です。

■「PREDATOR」着用選手コメント

・佐野 航大選手 着用コメント

新しいプレデターは、パスやキックの精度がとても安定していると感じました。ミドルレンジのキックやサイドチェンジでも、キックの当てどころをつくりやすく、狙った軌道をイメージ通りに出せます。中盤では一つひとつのプレーの安定感が重要になりますが、ターンの瞬間や球際でも足元がぶれにくく、しっかり踏ん張れる感覚があります。そのおかげで次の判断や動きにスムーズにつなげられます。攻撃の起点になるプレーを、より高い精度で出し続けたい自分にとって、安心して選べるスパイクだと感じています

■「PREDATOR」着用予定選手

佐野 航大、西村 拓真、植木 理子、木村 誠二、鈴木 彩艶

ジュード・ベリンガム、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ガブリエル・ジェズス、ペドリ、アレッシア・ルッソ、カディディアトゥー・ディアニ 、アイタナ・ボンマティ他

■「F50」最新モデルについて

F50は、スピードを武器とするプレーヤーのために、軽量化・加速性能・高速域でのコントロール性能を徹底的に追求したモデルです。軽量ファイバータッチアッパーとスプリントウェブが高速下でのタッチを安定させ、推進力を最大化するスプリントフレーム360が縦横方向への加速を支えます。スピードを極めるプレーヤーに新たな選択肢を提供します。

■「F50」着用選手コメント

・久保 建英選手 着用コメント

「F50」は、軽さとフィット感どちらも両立していて、スプリント、ドリブル、切り返しやターンをした際にもスピード感をもってプレーすることができました。スピード感が重要なプレーの中でもボールコントロールがしやすいので、「F50」を履いてプレーできるシーズンはとても心強いです。

・細谷 真大選手 着用コメント

新しいF50は、とにかく一歩目の鋭さが印象的です。踏み出した瞬間に前へ押し出されるような感覚があり、ゴール前で相手より先に動き出しやすいと感じました。

スピードに乗った状態でも足元が安定していて、細かいタッチや方向転換でもブレにくい。速いプレーの中でも、自分の感覚でボールを扱えました。軽さと反応の良さが合わさることで、仕掛けるスピードが自然と引き上げられ、ゴール前の勝負で思い切ったプレーを後押ししてくれるスパイクだと感じています。

■「F50」着用予定選手：

岩崎悠人、香川真司、加藤聖、久保 建英、齊藤未月、坂井駿也、佐々木雅士、佐藤龍之介、菅原由勢、関根大輝、俵積田 晃太、常本佳吾、仲川輝人、中野伸哉、中村拓海、永戸勝也、バングーナガンデ佳史扶、土方麻椰、平尾知佳、藤野 あおば、藤本寛也、細谷真大、宮澤 ひなた、三好康児、武藤嘉紀、山本理仁、山本柚月、

ラミン・ヤマル、リオネル・メッシ、トリニティ・ロッドマン他

■「PREDATOR OR F50」キャンペーンについて

今回のコレクションに合わせ、PREDATORとF50の異なるスタイルをより体験的に楽しめる投票キャンペーンを実施します。

＜PREDATOR OR F50 制圧か、爆走か。キミはどっちを選ぶ？＞

・投票期間：2026年1月8日（木）18:00 ～ 2月18日（水）

・特典：投票すると、サッカー日本代表の久保 建英選手・佐野航大選手による限定メッセージ動画を視聴可能

キャンペーンは部活生が自身の武器となる履きたい一足を選び、楽しさを感じられる施策として展開します。