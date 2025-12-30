リヴァプール初ゴールの裏にプレミア仕様の身体作り？ ヴィルツ、特別プログラム導入で2kg増か

リヴァプールのドイツ代表FWフロリアン・ヴィルツが決めた移籍後初ゴールは陰の努力が繋がったのかもしれない。

今夏、レヴァークーゼンから移籍金総額1億1600万ポンドものビッグディールでリヴァプール入りしたヴィルツ。日本円にして約235億円を記録しての移籍とあって必然的に注目を集めたが、いざ開幕すると、目に見える結果が乏しく、チームの不振も相まって厳しい声が飛んだ。

プレミアリーグに限っても出場16試合で0得点2アシストと苦しむ22歳アタッカーだったが、27日に行われたウォルヴァーハンプトンとの第18節でリヴァプール1点リードの42分にウーゴ・エキティケのパスから追加点を奪取。これが自身にとっても待望の一発となった。

そんな待ちに待った瞬間の裏にチームぐるみの努力があった模様。イギリス『デイリー・メール』いわく、ヴィルツがプレミアリーグでの激しさに対応していくため、リヴァプールのスタッフ陣は特別に増量プログラムを用意し、その成果として体重が2kg増加したという。

ジムでのハードなトレーニングによるプレミアリーグ仕様の身体作りが実を結んだかどうかわからないが、欲しかった結果を出したヴィルツ。今後も継続的な活躍に期待したいところだ。