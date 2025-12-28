宮崎FW橋本啓吾が契約更新！ 今季J3で34戦25発、得点王＆MVPに輝く

テゲバジャーロ宮崎は28日、FW橋本啓吾と来季の契約に合意したと発表した。

橋本は2021年に大阪商業大学から宮崎に入団。5年目の今季、キャプテンも努めながら、J3リーグ34試合で25ゴールをマークし、得点王とともに最優秀選手賞をも手にした。

来季からJ2リーグに初昇格の宮崎で引き続きプレーする運びとなり、クラブ公式サイトで「来シーズンもテゲバジャーロ宮崎で闘うことになりました！」と意気込みを示した。

「テゲバに加入してから、なかなか結果を残せないシーズンや大切な仲間を胸に闘ったシーズン、怪我に苦しんだシーズン、残留争いをしたシーズン、そしてJ2に昇格できたシーズン、さまざまなシーズンをこのクラブで経験し、本当に選手としても1人の人としても成長させてもらいました。応援してくださるファンサポーターの皆さんも年々に増え、満員のスタジアムでプレーできたプレーオフ準決勝は本当に幸せでした」

「そして、このクラブの成長とともに自分も成長し、新たなステージで闘えることにワクワクしていますし、とても嬉しく思います。ただ、目指しているものはここではなく、このクラブでもっと上でプレーできるように、成長を止めずに、一つでも上を目指し続け、より成長していきたいと思います」

「来シーズンも共に闘いましょう。更なる熱い応援をよろしくお願いします」