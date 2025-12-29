17年ぶりJ1の千葉、小林慶行監督の続投決定！ 「真っ黄色のフクアリで皆様にお会いできることを楽しみに」

ジェフユナイテッド千葉は29日、小林慶行監督との契約更新を発表した。

現役時代にヴェルディ川崎（現・東京ヴェルディ）などでプレーし、Jリーグ通算310試合の出場数を誇った小林氏。引退してからはベガルタ仙台のコーチを経て、2021年から千葉に移った。

千葉ではコーチ、ヘッドコーチときて、2023シーズンから監督に昇格。指揮3年目となる今季はJ2リーグ3位でJ1リーグ昇格プレーオフに進むと、17年ぶりJ1復帰に導いた。

引き続き千葉を率いる運びとなり、47歳の指揮官はクラブの公式サイトで心強いサポーターを含めたクラブの一体感を誇らしく思いながら、来季に向けて語った。

「来シーズンも監督として指揮を執らせていただくことになりました。今シーズン、ジェフに関わる全ての皆様との一体感を武器に、自分たちの目標を成し遂げることができました。ホーム最終戦ではフクアリ史上最高の19,000人以上の方々に選手たちの背中を押していただきました」

「プレーオフを含めたラスト3試合のフクアリの雰囲気は、チームだけではなくクラブ全体で戦うということはこういうことだと全員が共有できたと思います。これこそが自分たちの武器です。この武器を持って、より厳しい戦いに挑んでいけることを誇りに思います」

「来シーズン、真っ黄色のフクアリで皆様にお会いできることを楽しみにしています」