アーセナルが首位死守！ ギェケレシュの久々弾でエヴァートンを撃破

プレミアリーグ第17節が20日に行われ、首位のアーセナルは9位のエヴァートンと対戦した。

2ポイント差の2位につけるマンチェスター・シティがじりじりと迫り寄るなか、首位の座を守り続けるアーセナル。敵地での一戦となる今節、先にマンチェスター・Cが勝利したことで暫定的に首位交代を強いられており、是が非でも勝利がほしいところだった。

アーセナルはジャック・グリーリッシュが攻め手となるエヴァートンと拮抗した展開となるが、25分にハイボール処理に思わず、手を上げてしまったジェイク・オブライエンのハンドでPKのチャンス。これをヴィクトル・ギェケレシュが決めて先制する。

ギェケレシュに11月1日のプレミアリーグ第10節以来となる5ゴール目が生まれ、先手を奪ったアーセナルはその勢いで次のゴールも狙っていくが、シュート数が伸びてこず。1-0でハーフタイムに入った。

後半に入っても、51分のブカヨ・サカに決定機が巡るなど、攻めの姿勢を失わずのアーセナルペース。51分に自陣ボックス内でのウィリアム・サリバの対応がVARチェックの対象になり、ヒヤリとするシーンもあったが、大きく流れを崩さず、守りでも跳ね返す。

スペースが生まれ始めた終盤にアーセナルの攻撃がより鋭くなるが、なかなかゴールを割れず。それでも、手堅い試合運びでうまく時計の針を進め、1-0で勝利。これでリーグ戦2連勝となり、暫定的ながら上に立ったマンチェスター・Cから首位の座を死守した。