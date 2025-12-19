特別大会「J1百年構想リーグ」の対戦カードが発表！ 開幕節では王者・鹿島がFC東京と激突、大阪ダービーも

Jリーグは19日、「明治安田J1百年構想リーグ」地域リーグラウンドの各節対戦カードを発表した。

いよいよ2026-27シーズンからリーグ戦を秋春制に移行することとなったJリーグ。そのシーズン移行前の2026年前半には特別大会を行い、J1クラブで実施する「明治安田J1百年構想リーグ」では、20クラブを東西の2グループに分けた「地域リーグラウンド」と「プレーオフラウンド」の2ラウンド制で行われる。

そして今回、各節の対戦カードが発表され、開幕カードが決定。2月6日(金)にEASTでは横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビア、WESTでは京都サンガF.C.vsヴィッセル神戸、V・ファーレン長崎vsサンフレッチェ広島のフライデーナイトJリーグ(金J)で開幕し、2025シーズン王者の鹿島アントラーズは開幕節でFC東京と激突することに。なお、WESTではセレッソ大阪vsガンバ大阪の大阪ダービーも行われる。

なお、各グループ同順位の2クラブでホーム&アウェイ戦を実施する同大会のプレーオフラウンドについては、第1戦がWESTグループのホーム、第2戦がEASTグループのホームで開催されることも併せて伝えている。

【明治安田J1百年構想リーグ】

■地域リーグラウンド EASTグループ 第1節

▽2/6(金)

横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア

▽2/7(土)or 2/8(日)

ジェフユナイテッド千葉 vs 浦和レッズ

FC東京 vs 鹿島アントラーズ

東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック

川崎フロンターレ vs 柏レイソル

■地域リーグラウンド WESTグループ 第1節

▽2/6(金)

京都サンガF.C. vs ヴィッセル神戸

V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島

▽2/7(土)or 2/8(日)

名古屋グランパス vs 清水エスパルス

セレッソ大阪 vs ガンバ大阪

アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山