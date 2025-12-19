このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan_2(C)Getty Images
Kyoya Saito

日本代表、2026年スケジュールを発表。キリンチャレンジカップ開催決定

【サッカー日本代表 最新ニュース】日本サッカー協会が、日本代表の2026年の年間スケジュールを発表。

日本サッカー協会は19日、日本代表の2026年の年間スケジュールを発表した。

来年はワールドカップを控える重要な一年となる日本代表。来年のスケジュール発表を行い、「キリンチャレンジカップ2026」、「キリンカップサッカー2026」が開催されることが決まった。

キリンチャレンジカップ2026では、2026年5月31日に国立競技場で、2026年9月24日にキューアンドエースタジアムみやぎで、2026年9月28日にエディオンピースウイング広島で試合を行う。いずれも対戦相手、キックオフ時間は調整中となっている。

また、キリンカップサッカー2026では、2026年10月1日に横浜国際総合競技場で、2026年10月5日に国立競技場で試合を行う。いずれの試合も対戦相手、キックオフ時間は調整中となる。

U-21日本代表は1月にアジアカップサウジアラビア2026に参加。3月、6月、11月には海外遠征を行う予定で、遠征地は未定となっている。

その他、日本女子代表（なでしこジャパン）は3月にアジアカップを戦い、4月には海外遠征を実施。6月6日にはヨドコウ桜スタジアムで国際親善試合を行い、9～10月にアジア競技大会、10月には海外遠征を控えている。

