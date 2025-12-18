C・ロナウドは今のポルトガル代表に必要？ ブルーノが語る“共存” 「どんな選手も…」

ポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが代表でのFWクリスティアーノ・ロナウドとの“共存”を語った。

40歳という年齢的にもピークを過ぎたかもしれないが、今もなおポルトガル代表のエースであり続け、顔でもあるC・ロナウド。代表通算143ゴールと数々の得点記録を伸ばし続ける姿は流石だが、レギュラーであり続ける現状がチームの負担を大きくしているとの見方も少なくない。

来夏に2026年北中米ワールドカップ（W杯）が迫ったなかでも、そのテーマがつきまとうポルトガルだが、かつてマンチェスター・Uでも共闘したブルーノ・フェルナンデスは何を思うか。『Canal 11』で「C・ロナウドがいない方が強いのか」との問いに率直な意見を述べた。

「この件について話すのは構わないよ。人々の考えは承知している。ロナウドがいないほうが明らかにいいプレーをしているだったり、選手たちが伸び伸びとプレーしている、とかね。もしそうなら、僕らにも責任がある。クリスティアーノだけが引っ張る存在であってはダメだ」

「彼はボックス内で貢献できて、極めてハイレベルな選手。ディフェンダーを引きつけて、他の選手にスペースを作ってくれる。片や、ゴンサロ（・ラモス）は強くプレスに行けて、対角の動き出しも得意なんだ」

「僕がプレーせず、ベルナルド（・シウヴァ）が10番として出場したらボールポゼッションを高め、僕がプレーしたらラストパスを出す。どんな選手であっても、加えたりすれば、取り除いてしまうものもあるんだ」

「クリスティアーノだって僕らと一緒さ。代表チームのためになるように、僕らはそれぞれの長所をどう生かし、引き出すかを理解すべきだ」