しばらく負傷離脱の鎌田大地、SNSで早期復帰を誓う…「できるだけ早く戻ります」

クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が怪我からの早期復帰を誓った。

C・パレス加入から2年目の今季、ここまでのプレミアリーグで5位につけるチームで中盤の軸として欠かせぬ存在と化す鎌田。14日に行われたプレミアリーグ第16節のマンチェスター・シティ戦が今季公式戦23試合目の出場だったが、後半途中に右ハムストリングを痛め、ピッチを後にした。

試合後に「ほとんど歩けない。かなりひどそう」と状態の悪さを口にしたオリヴァー・グラスナー監督はヨーロッパ・カンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズ第6節のクオピオン戦に向けた前日会見で「深刻なハムストリングの怪我で、少なくとも8〜10週間は離脱する」と説明した。

年内の復帰が難しい様相の29歳MFだが、自身のインスタグラムにてピッチに横たわり、メディカルスタッフの治療を受ける当時の写真とともに、英文で「Don’t worry. I will come back as quick as possible.（心配しないで。できるだけ早く戻ります）」と綴った。

日本代表としても来夏に迫った2026年北中米ワールドカップ（W杯）での活躍が期待されるだけに、しっかりと治して、再びピッチで輝く姿を待ちたいところだ。