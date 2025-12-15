徳島、37歳副将の永木亮太が契約満了で退団 「ヴォルティスはこれからも特別な存在」

徳島ヴォルティスは15日、MF永木亮太との契約が今季限りで満了になると発表した。

現在37歳で日本代表歴も持つ永木は川崎フロンターレU-18から中央大学に進み、2010年に特別指定選手として湘南ベルマーレでプロデビュー。翌年から湘南に正式入団し、2016年に移籍した鹿島アントラーズでも6シーズンを過ごした。

その鹿島でAFCチャンピオンズリーグ（ACL）優勝も経験し、以降は名古屋グランパスと湘南でプレー。2023年夏から徳島に加わると、在籍2年半で通算56試合に出場し、2024年に主将としてチームをけん引したほか、今季も副キャプテンを務めた。

永木はクラブ公式サイトで「今シーズンをもって、徳島ヴォルティスとの契約が満了となりました」と報告。J1昇格プレーオフ決勝で涙した結果を悔しがりつつ、これまでの感謝の思いとともに、今後のチームに願いを込めた。

「徳島で過ごした約2年半は、僕のサッカー人生の中でも本当に濃く、忘れることのできない時間です。嬉しいことも、苦しいことも、悔しいことも、すべてが自分を成長させてくれました」

「2024シーズンにキャプテンとしてチームを率いたこと、そして今季は同級生の長谷川と共にキャプテン岩尾を支えながらチームのために戦えたこと。このチームの一員としてピッチに立てたことを、心から誇りに思っています。それだけに、J1昇格という大きな目標を達成できなかったことが、本当に悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。今年のメンバーとなら必ず昇格できると、本気で信じていました。だからこそ、この悔しさは一生忘れないと思います」

「それでも、今年のヴォルティスのメンバーは本当に素晴らしく、心から一緒に戦えて良かったと思える仲間たちです。来季も徳島でプレーする選手たちには、この悔しさを力に変えて、必ずヴォルティスの素晴らしい未来を掴み取ってほしいと願っています。僕はこのチームを離れますが、徳島ヴォルティスはこれからも特別な存在です。どこにいても、心から応援し続けます」

「最後に。最初は不安もあった徳島の地ですが、気がつけば大好きな場所になっていました。サポーターの皆さまの声援、スポンサーの皆さまの支え、地域の方々の温かさ。そのすべてが、僕の背中を押してくれました。阿波踊りも最高でした。また必ず徳島に帰ってきます。その時は、ぜひ声をかけてください」