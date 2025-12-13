J1昇格の水戸、安藤瑞季の契約満了を発表「水戸ファミリーの長年の夢が叶う瞬間は眩し過ぎました」

水戸ホーリーホックは13日、安藤瑞季が契約満了によりチームを退団することを発表した。

現在26歳の安藤は、2021年にセレッソ大阪から水戸に完全移籍。以降、チームの主力としてプレーしてきたが、今季は明治安田J2リーグで9試合1ゴール、YBCルヴァンカップでは2試合1ゴールにとどまった。なお、水戸通算では、公式戦139試合23ゴール15アシストの成績を収めた。

5年間プレーした水戸を離れることとなった安藤は、クラブ公式サイトで以下のようにコメントしている。

「水戸ホーリーホックファミリーの皆様へ」

「今シーズンで契約満了となり、水戸を離れることになりました」

「『水戸を愛する俺らの声が聞こえているだろう』どんなときもスタンドから、またそれぞれの場所から、僕らを信じ熱いメッセージで鼓舞し、共に闘い力を与え続けてくださった皆様のおかげで、J2優勝J1昇格を掴めたのだと思います。水戸ファミリーの長年の夢が叶う瞬間は眩し過ぎました。本当におめでとうございます」

「僕はそこに貢献出来ずこのまま離れるのは無念ですが、言い訳はありません。5年という長い時間、水戸で多くの仲間とサッカーができたこと、たくさんの経験と学びに感謝しかありません」

「この文を考えている今も、たくさんの方々の顔が浮かんできます。助けられ支えられ声をかけていただき、応援をしていただきました。パートナー企業様、自治体関係者様、ファン・サポーターの方々には感謝してもしきれません。僕がどんなときも、信じて応援してくださった皆様の温かさは一生忘れません。本当にありがとうこざいました」

「僕は水戸魂を忘れず、これからもっと進化する努力をしていきます。また見ていただける様に、気になる選手になる様に努力していきます。水戸ファミリーの全ての皆様、大変お世話になりました。5年間ありがとうこざいました」