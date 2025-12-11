2025年Jリーグベストイレブンが発表！ 9季ぶりリーグ制覇の鹿島から最多3名…10選手が初受賞に

「2025 Jリーグアウォーズ」が11日に行われ、2025シーズンのベストイレブンが発表された。

最終節で横浜F・マリノスを2-1で下し、柏レイソルとの一騎打ちを制した鹿島アントラーズの9年ぶり9度目のリーグ制覇で幕を閉じた2025シーズンの明治安田J1リーグ。秋春制以降前、現行の方式で行われる最後のシーズンに相応しい大混戦で、常勝軍団が復活の一歩を踏み出した。

そして、「2025 Jリーグアウォーズ」で発表されたベストイレブンには、その鹿島からは守護神GK早川友基、守備の要である植田直通、21ゴールで得点王に輝いたレオ・セアラの最多3名が選出。最終節まで優勝争いに絡んだ柏からは古賀太陽、小泉佳穂の2選手が選ばれている。そのほか、得点ランキング2位の18ゴールで京都サンガF.C.をクラブ史上最高の3位に導いたラファエル・エリアス、逆輸入によるJリーグ初挑戦で13ゴールと躍動した川崎フロンターレの伊藤達哉らがベストイレブン入りを果たした。

なお、ボランチながら得点ランク6位の11ゴールを記録した名古屋グランパスの稲垣祥が2度目のベストイレブン入り。そのほかの選手は、初受賞となった。

2025シーズンのJリーグベストイレブンは以下の通り。

■2025シーズンベストイレブン

GK早川友基（鹿島アントラーズ）初

DF植田直通（鹿島アントラーズ）初

DF古賀太陽（柏レイソル）初

DF荒木隼人（サンフレッチェ広島）初

MF小泉佳穂（柏レイソル）初

MF稲垣祥（名古屋グランパス）2回目

MF田中聡（サンフレッチェ広島）初

FWレオ・セアラ（鹿島アントラーズ）初

FW相馬勇紀（FC町田ゼルビア）初

FW伊藤達哉（川崎フロンターレ）初

FWラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）初