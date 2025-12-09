敵将にして元教え子…ペップ、レアル・マドリーで正念場のシャビ・アロンソに「同情する」

マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督がレアル・マドリーで正念場とされるシャビ・アロンソ監督に言及した。

直近のラ・リーガで敗れるなど、ここ7試合で2勝3分け2敗と調子を落とすシャビ・アロンソ監督。10日に行われるマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ（CL）の結果や内容次第で解任されうると報じられる。

イギリス『スカイ・スポーツ』によると、グアルディオラ監督は試合を前して、立場が危ぶまれる敵将にしてバイエルン時代の教え子でもあるシャビ・アロンソ監督を慮った。

「もちろん、同情するよ。1年半、いや2年も一緒にいたのだから。彼と過ごせたのは素晴らしい経験だったし、監督としてだけでなく、家族としてもたくさんのことを共有した」

「バルセロナとレアル・マドリーはプレッシャーと環境の面で監督を務めるのが最も厳しいクラブ。昨季の私が指揮していたら、シーズン終了の半年前に解任されたことだろう。難しい場所だが、彼もそれを理解しているはず。現実もわかっているだろうし、重要なのは試合に勝つことだ」

「多くの選手が離脱しているのはわかっている。何かを築こうとすれば、多くの選手が怪我をしたりする。昨季の我々もそうだった。だが、もちろん、彼には能力がある。レアル・マドリーの監督として求められる力をね」

「どこでも勝てなければ問題になる。イングランドではロッカールームの内情を知るジャーナリストなどいない。すべては内部にとどまる。スペインでは私の経験上、誰もがすべてを知っている」