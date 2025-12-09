このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
championsleague-tottenham-slavia-prague(C)Getty Images
Emma Mizuki

トッテナムが3発快勝！ スラヴィア・プラハ橋岡大樹はベンチ入りも出場せず

【欧州・海外サッカー ニュース】チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節のトッテナムvsスラヴィア・プラハが開催。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節が9日に行われ、高井幸大所属のトッテナムと橋岡大樹所属のスラヴィア・プラハが対戦した。

リーグフェーズ5試合で16位につけるトッテナムと31位に位置するスラヴィア・プラハの一戦。高井はメンバー外となり、橋岡はベンチからスタートしたが、最後まで出番なしだった。

今夏移籍後初凱旋のソン・フンミンもスタンドから見守る試合はトッテナム優勢で進み、26分に動く。トッテナムが左CKのチャンスを掴むと、ニアのクリスティアン・ロメロがペドロ・ポロのキックを頭でゴール前に流し、ダヴィド・ジマのオウンゴールを誘発。トッテナムが先手をとる。

前半のうちにリードしたトッテナムは49分にPKチャンスも奪取。これをモハメド・クドゥスが冷静に沈め、後半早々にスラヴィア・プラハを突き放すと、79分にもPKチャンスをゲットしたシャビ・シモンズが自ら決め切って勝負の行方を決する3点目を決めてみせた。

盤石の試合運びで3-0と快勝したトッテナムはこれで公式戦2連勝となり、CLでは前節の初黒星を払拭する2試合ぶり白星。スラヴィア・プラハはこれで今大会3敗目（3分け）でいまだ勝利なしとなっている。

チェコ1部リーグ
スラヴィア・プラハ crest
スラヴィア・プラハ
SLP
ヤブロネツ crest
ヤブロネツ
JAB
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
トッテナム crest
トッテナム
TOT
広告
0