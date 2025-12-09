優秀監督賞は柏率いるリカルド・ロドリゲス監督！ 指揮1年目から優勝争いを展開

Jリーグは9日、「優秀監督賞」に柏レイソルを率いるリカルド・ロドリゲス監督を選出したと発表した。

リカルド・ロドリゲス監督が選手、監督の投票による投票で1位に。51歳のスペイン人指揮官にとって、「優秀監督賞」の受賞は浦和レッズを率いた2021年以来、2度目となる。

リカルド・ロドリゲス監督は今季が柏での1年目だったが、最終節まで鹿島アントラーズと優勝争いを繰り広げ、2位でフィニッシュ。Jリーグが発表した得票順位表は以下の通り。

1.リカルド・ロドリゲス監督（柏レイソル）

2.鬼木達監督（鹿島アントラーズ）

3.曺貴裁監督（京都サンガ F.C.）

4.ミヒャエル・スキッベ監督（サンフレッチェ広島）

5.大島秀夫監督（横浜F・マリノス）

5.城福浩監督（東京ヴェルディ）

5.アーサー・パパス監督（セレッソ大阪）

8.長谷部茂利監督（川崎フロンターレ）

9.吉田孝行監督（ヴィッセル神戸）

9.木山隆之監督（ファジアーノ岡山）

9.マチェイ・スコルジャ監督（浦和レッズ）

12.黒田剛監督（FC町田ゼルビア）

12.長谷川健太監督（名古屋グランパス）

13.松橋力蔵監督（FC東京）

13.三浦文丈監督（横浜FC）

13.山口智監督（湘南ベルマーレ）

13.入江徹監督（アルビレックス新潟）

13.秋葉忠宏監督（清水エスパルス）

13.ダニエル・ポヤトス監督（ガンバ大阪）

13.金明輝監督（アビスパ福岡）