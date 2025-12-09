Jリーグ優秀選手36名が決定！ この中からベストイレブン、MVPに輝くのは？

Jリーグは9日、「2025Jリーグ優秀選手賞」の受賞選手36名を発表した。
受賞選手は明治安田J1リーグ20クラブの監督および、選手による投票結果によって決定。11日に開催される「2025Jリーグアウォーズ」でのベストイレブン、最優秀選手賞の受賞者はこの中から選出される。
9季ぶり9度目のJ1制覇を成し遂げた鹿島アントラーズからは5選手が選出され、柏レイソルとサンフレッチェ広島から最多の6選手ずつがノミネートとなった。
上位以外では今季J1リーグ最多の15アシストを記録したセレッソ大阪MFルーカス・フェルナンデスや、Jリーグベストヤングプレーヤー賞のファジアーノ岡山MF佐藤龍之介も名を連ねている。
以下が受賞選手36名となる。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小島亨介（柏レイソル）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
植田直通（鹿島アントラーズ）
小池龍太（鹿島アントラーズ）
古賀太陽（柏レイソル）
原田亘（柏レイソル）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
佐々木旭（川崎フロンターレ）
鈴木義宜（京都サンガF.C.）
福田心之助（京都サンガF.C.）
マテウス・トゥーレル（ヴィッセル神戸）
山川哲史（ヴィッセル神戸）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
佐々木翔（サンフレッチェ広島）
中野就斗（サンフレッチェ広島）
安藤智哉（アビスパ福岡）
MF
久保藤次郎（柏レイソル）
小泉佳穂（柏レイソル）
小屋松知哉（柏レイソル）
山本悠樹（川崎フロンターレ）
脇坂泰斗（川崎フロンターレ）
マテウス・ブエノ（清水エスパルス）
稲垣祥（名古屋グランパス）
ルーカス・フェルナンデス（セレッソ大阪）
扇原貴宏（ヴィッセル神戸）
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
田中聡（サンフレッチェ広島）
FW
鈴木優磨（鹿島アントラーズ）
レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
伊藤達哉（川崎フロンターレ）
ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）
ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）
宮代大聖（ヴィッセル神戸）
中村草太（サンフレッチェ広島）