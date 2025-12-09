Jリーグ優秀選手36名が決定！ この中からベストイレブン、MVPに輝くのは？

Jリーグは9日、「2025Jリーグ優秀選手賞」の受賞選手36名を発表した。

受賞選手は明治安田J1リーグ20クラブの監督および、選手による投票結果によって決定。11日に開催される「2025Jリーグアウォーズ」でのベストイレブン、最優秀選手賞の受賞者はこの中から選出される。

9季ぶり9度目のJ1制覇を成し遂げた鹿島アントラーズからは5選手が選出され、柏レイソルとサンフレッチェ広島から最多の6選手ずつがノミネートとなった。

上位以外では今季J1リーグ最多の15アシストを記録したセレッソ大阪MFルーカス・フェルナンデスや、Jリーグベストヤングプレーヤー賞のファジアーノ岡山MF佐藤龍之介も名を連ねている。

以下が受賞選手36名となる。

GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

小島亨介（柏レイソル）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

DF

植田直通（鹿島アントラーズ）

小池龍太（鹿島アントラーズ）

古賀太陽（柏レイソル）

原田亘（柏レイソル）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

佐々木旭（川崎フロンターレ）

鈴木義宜（京都サンガF.C.）

福田心之助（京都サンガF.C.）

マテウス・トゥーレル（ヴィッセル神戸）

山川哲史（ヴィッセル神戸）

荒木隼人（サンフレッチェ広島）

佐々木翔（サンフレッチェ広島）

中野就斗（サンフレッチェ広島）

安藤智哉（アビスパ福岡）

MF

久保藤次郎（柏レイソル）

小泉佳穂（柏レイソル）

小屋松知哉（柏レイソル）

山本悠樹（川崎フロンターレ）

脇坂泰斗（川崎フロンターレ）

マテウス・ブエノ（清水エスパルス）

稲垣祥（名古屋グランパス）

ルーカス・フェルナンデス（セレッソ大阪）

扇原貴宏（ヴィッセル神戸）

佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

田中聡（サンフレッチェ広島）

FW

鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）

相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

伊藤達哉（川崎フロンターレ）

ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）

宮代大聖（ヴィッセル神戸）

中村草太（サンフレッチェ広島）