【受賞者一覧】Jリーグ2025の優秀選手など各賞発表

Jリーグは9日、2025シーズンにおけるベストヤングプレーヤー賞、優秀監督賞、フェアプレー賞高円宮杯、フェアプレー賞、フェアプレー個人賞、最優秀主審賞、最優秀副審賞など各賞を発表した。

ベストヤングプレーヤー賞はファジアーノ岡山で今季、明治安田J1リーグで28試合に出場して6ゴール2アシストを記録し、残留に貢献した佐藤龍之介が受賞。優秀監督賞には、今季にJ1で2位フィニッシュした柏レイソルのリカルド・ロドリゲス監督が選出された。

フェアプレー賞高円宮杯はヴィッセル神戸が2度目の受賞。そのほか、最優秀ゴール賞、ベストイレブン、最優秀選手賞は11日に開催される2025Jリーグアウォーズ内で発表される。

9日に発表された各賞の受賞は以下のとおり。

・得点王

レオ・セアラ（鹿島アントラーズ/初）

・ベストヤングプレーヤー賞

佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

・優勝獲得賞

鬼木達（鹿島アントラーズ/5度目）

・優秀監督賞

リカルド・ロドリゲス（柏レイソル/2度目）

・フェアプレー賞高円宮杯

ヴィッセル神戸（2度目）

・フェアプレー賞

ヴィッセル神戸

サンフレッチェ広島

アルビレックス新潟

※反則ポイントの少ない順

・フェアプレー個人賞

前川黛也（ヴィッセル神戸/2度目）

大迫敬介（サンフレッチェ広島/3度目）

植田直通（鹿島アントラーズ/初）

・最優秀主審賞

荒木友輔（初）

・最優秀副審賞

三原純（初）

・優秀選手賞

GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

小島亨介（柏レイソル）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

DF

植田直通（鹿島アントラーズ）

小池龍太（鹿島アントラーズ）

古賀太陽（柏レイソル）

原田亘（柏レイソル）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

佐々木旭（川崎フロンターレ）

鈴木義宜（京都サンガF.C.）

福田心之助（京都サンガF.C.）

マテウス・トゥーレル（ヴィッセル神戸）

山川哲史（ヴィッセル神戸）

荒木隼人（サンフレッチェ広島）

佐々木翔（サンフレッチェ広島）

中野就斗（サンフレッチェ広島）

安藤智哉（アビスパ福岡）

MF

久保藤次郎（柏レイソル）

小泉佳穂（柏レイソル）

小屋松知哉（柏レイソル）

山本悠樹（川崎フロンターレ）

脇坂泰斗（川崎フロンターレ）

マテウス・ブエノ（清水エスパルス）

稲垣祥（名古屋グランパス）

ルーカス・フェルナンデス（セレッソ大阪）

扇原貴宏（ヴィッセル神戸）

佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

田中聡（サンフレッチェ広島）

FW

鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）

相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

伊藤達哉（川崎フロンターレ）

ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）

宮代大聖（ヴィッセル神戸）

中村草太（サンフレッチェ広島）