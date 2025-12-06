2025シーズンのJ1年間総入場者数が8,073,557人で過去最多を記録！ 平均入場数も史上初の2万1000人超え

Jリーグは6日、2025シーズンの明治安田J1リーグ年間総入場者数が過去最多を記録したことを発表した。

6日に最終節が行われ、2025シーズンのJ1リーグ全日程が終了。リーグの発表によれば、年間総入場者数が8,073,557人を記録し、リーグの過去最多を更新。また、同リーグの平均入場者数は2019年の水準を超え、史上初めて2万1000人を上回った。

さらに、J1最終節では収容率が84.6%となり、記録して残る2012年以降の「節別収容率」において最多であった2019シーズンのJ1第10節の収容率84.2％を上回り、J1第1節あたりの収容率においても記録を更新したことを伝えている。

■明治安田J1リーグ 入場者数一覧

(年度｜入場者数｜試合数｜平均入場者数)

2014｜5,275,387｜306｜17,240

2015｜5,447,602｜306｜17,803

2016｜5,498,222｜306｜17,968

2017｜5,778,178｜306｜18,883

2018｜5,933,538｜306｜19,064

2019｜6,349,681｜306｜20,751

2020｜1,773,481｜306｜5,796

2021｜2,531,007｜380｜6,661

2022｜5,384,401｜306｜14,328

2023｜5,811,987｜306｜18,994

2024｜7,734,871｜380｜20,355

2025｜8,073,557｜380｜21,246