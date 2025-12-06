日本が入ったグループFは3番目に厳しい組？ 大手データ会社が各グループの難関度を格付け

2026年北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ組み合わせ抽選会が5日に行われ、8大会連続8度目の出場となる日本代表はF組に入り、オランダ代表、チュニジア代表、そして欧州予選プレーオフのB組勝者（ウクライナ代表、スウェーデン代表、ポーランド代表、アルバニア代表のいずれか）と対戦が決まった。
W杯の組み合わせで話題となる“死の組”は今大会でどのグループなのか。データ会社『Opta』が欧州、そして大陸間のプレーオフから参戦しうる6カ国を含む全出場国に割り当てた数値をもとに各グループのパワーランキングを発表している。
最も高い数値を叩き出したのは連覇がかかるアルゼンチン代表、アルジェリア代表、オーストリア代表、そしてアジアからヨルダン代表が入ったグループJ。4カ国の合計数値から平均評価「77.1」が導き出され、『Opta』は今大会における“死の組”と評した。
次点はフランス代表、セネガル代表、大陸間プレーオフ国（ボリビア代表、スリナム代表、イラク代表のいずれか）、ノルウェー代表のグループIで「76.7」。3番目に数値が高かったのは日本も入るF組の「76.6」で、「オランダが首位突破の本命だが、覆しうるチームがあるとすれば日本」とした。
一方で、最も数値が低かった組は開催国の一角であるカナダ代表をはじめ、欧州プレーオフ国（ウェールズ代表、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表、イタリア代表、北アイルランド代表のいずれか）、カタール代表、スイス代表が集ったグループBで、「69.9」という。以下がパワーランキングとなる。
■グループJ（77.1）
アルゼンチン代表
アルジェリア代表
オーストリア代表
ヨルダン代表
■グループI（76.7）
フランス代表
セネガル代表
大陸間プレーオフ枠：パス2勝者（[ボリビアvsスリナム]の勝者vsイラク）
ノルウェー代表
■グループF（76.6）
オランダ代表
日本代表
欧州プレーオフ枠：パスB勝者（[ウクライナvsスウェーデン]の勝者vs[ポーランドvsアルバニア]の勝者）
チュニジア代表
■グループH（76.04）
スペイン代表
カーボベルデ代表
サウジアラビア代表
ウルグアイ代表
■グループL（75.9）
イングランド代表
クロアチア代表
ガーナ代表
パナマ代表
■グループK（75.3）
ポルトガル代表
大陸間プレーオフ枠：パス1勝者（[ニューカレドニアvsジャマイカ]の勝者vsコンゴ民主共和国）
ウズベキスタン代表
コロンビア代表
■グループC（74.0）
ブラジル代表
モロッコ代表
ハイチ代表
スコットランド代表
■グループD（73.2）
アメリカ代表
パラグアイ代表
オーストラリア代表
欧州プレーオフ枠：パスC勝者（[スロバキアvsコソボ]の勝者vs[トルコvsルーマニア]の勝者）
■グループG（72.1）
ベルギー代表
エジプト代表
イラン代表
ニュージーランド代表
■グループA（71.3）
メキシコ代表
南アフリカ代表
韓国代表
欧州プレーオフ枠：パスD勝者（[チェコvsアイルランド]の勝者vs[デンマークvs北マケドニア]の勝者）
■グループE（70.7）
ドイツ代表
キュラソー代表
コートジボワール代表
エクアドル代表
■グループB（69.9）
カナダ代表
欧州プレーオフ枠：パスA勝者（[ウェールズvsボスニア・ヘルツェゴビナ]の勝者vs[イタリアvs北アイルランド]の勝者）
カタール代表
スイス代表