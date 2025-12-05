まるでプレミア10年選手？ 田中碧、英『BBC』で週間ベストイレブンに選出！ 「細かな部分を理解」

リーズの日本代表MF田中碧がイギリス『BBC』で解説者を務めるトロイ・ディーニー氏によるプレミアリーグ第14節の週間ベストイレブンに輝いている。

プレミアリーグ初挑戦となる今季、先発落ちも多々ある田中。3日にホームで行われた第14節のチェルシー戦で先発チャンスが巡ると、チームが1点リードする43分にスーパーミドルで追加点を決め、3-1での勝利に貢献した。

ワトフォードなどでストライカーとして活躍したディーニー氏は今節も各試合で活躍が光った選手でベストイレブンを作り、プレミア初ゴールの田中をベストイレブンに選出。理由についても、こう説明している。

「今季はデクラン・ライスやモイセス・カイセドが素晴らしいが故にあと一歩のところで選出を逃したのが3回ある。だが、今回は彼がゴールを決め、リーズもチェルシーを破ったことで、彼が持つエネルギッシュさ、プレスの強さ、実践を通じた知性を誰もが目の当たりにした。まるで10年間にわたってプレミアリーグでプレーしてきたかのようさ。いつファウルを仕掛けるかや、いつエネルギーを注いで相手を抜きにかかるかだったり、そういう細かな部分を理解している」

そんなディーニー氏選出の今節ベストイレブンにはプレミア通算111試合で100ゴールを達成したアーリング・ハーランドらも名を連ね、田中は錚々たる顔ぶれとの選出に。以下がディーニー氏による今節のベストイレブンとなる。

GK

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

DF

クリスティアン・ロメロ（トッテナム）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）

ジャカ・ビヨル（リーズ）

ルイス・ホール（ニューカッスル）

ダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）

MF

フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

田中碧（リーズ）

ミケル・メリーノ（アーセナル）

FW

オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）