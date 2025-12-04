チェルシー、カイセド先発有無でプレミア勝率に差？ 不在時は52％→25％に低下

チェルシーは3日に敵地で行われたプレミアリーグ第14節でリーズ・ユナイテッドと対戦。降格圏に沈む相手だったが、3失点敗北を喫し、首位アーセナルと勝ち点9差に広がる痛恨の一敗となった。

この試合からエースのコール・パーマーが戦線復帰したが、前節のレッドカードで出場停止のモイセス・カイセドが欠場。その影響が響いたか、開始6分に先制を許すなどで追いかける展開を強いられ、ペドロ・ネトのゴールも虚しく、負けてしまった。

データ会社『Opta』によると、カイセドがいるいないでプレミアにおけるチェルシーの勝率に差があり、先発から外れた場合はわずか25％（8試合で2勝）。一方で、カイセドが先発した場合は勝率52%まで跳ね上がり、82試合で43勝しているという。

2023年夏にブライトンから1億1500万ポンド（現レートで約238億円）の移籍金でチェルシー入りしたカイセドは当初こそ苦しんだが、今やチームの心臓として欠かせぬ存在に。攻撃面でも大きく伸び、プレミアでも屈指の中盤に数えられるほどとなっている。

カイセドはレッドカードによる退場で3試合の出場停止ということで、今後もあと2試合を欠場。その2試合をどう乗り越えていくか、エンツォ・マレスカ監督のやりくりが注目どころとなりそうだ。