J2昇格PO進出の4チームが決定！ 準決勝ではFC大阪と金沢、宮崎と鹿児島が激突！

明治安田J3リーグの全日程が29日に終了。J2昇格プレーオフ進出チームが決定した。

第37節終了時点で栃木シティが2位以内を確定させ、1年でのJ2リーグ昇格が決定。4位のテゲバジャーロ宮崎、5位の鹿児島ユナイテッドFCがプレーオフ出場を確定させている中、2位のヴァンラーレ八戸(勝ち点71)、3位のFC大阪(勝ち点68)に加え、6位のツエーゲン金沢(勝ち点56)、7位のギラヴァンツ北九州(勝ち点56)、8位・奈良クラブ(勝ち点56)、9位・栃木SC(勝ち点55)、10位・福島ユナイテッドFC(勝ち点53)までが出場の可能性を残していた。

2位の八戸はFC琉球とゴールレスドローに終わるも、J2リーグ自動昇格を確定。3位のFC大阪は島田拓海のハットトリックもあり、FC岐阜に3-2で勝利。4位の宮崎は福島ユナイテッドFCに1-2で敗れるも、順位は変わらずフィニッシュ。5位の鹿児島は6位の金沢との直接対決では、金沢が4-2で勝利した。

6位の金沢は他会場の結果によっては、勝利した場合でもPO出場権を逃す可能性もあったが、7位の北九州と8位の奈良が敗戦、9位の栃木と10位の福島は勝利するも、勝ち点差で上回ることができず。金沢がプレーオフ出場権を獲得した。

この結果、J2昇格プレーオフ進出チームが確定。12月7日に行われる準決勝では、FC大阪(3位)とツエーゲン金沢(6位)、テゲバジャーロ宮崎(4位)と鹿児島ユナイテッドFC(5位)が激突することとなった。準決勝、決勝ともにリーグ戦上位クラブのホームで開催される。

■J2昇格プレーオフ出場チーム

3位：FC大阪（勝ち点71・得失点差22）

4位：テゲバジャーロ宮崎（勝ち点67・得失点差16）

5位：鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点66・得失点差25）

6位：ツエーゲン金沢（勝ち点59・得失点差8）

■J2昇格プレーオフ準決勝 対戦カード

12月7日（日）キックオフ時間未定

FC大阪 vs ツエーゲン金沢

12月7日（日）キックオフ時間未定

テゲバジャーロ宮崎 vs 鹿児島ユナイテッドFC

■J2昇格プレーオフ決勝

12月14日（日）キックオフ時間未定