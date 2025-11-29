J1昇格PO進出の4チームが決定！ 準決勝では千葉と大宮、徳島と磐田が激突！

明治安田J2リーグの全日程が29日に終了。J1昇格プレーオフ進出チームが決定した。

第37節終了時点で、昇格チームがまだ一つも確定していない状況。首位のV・ファーレン長崎(勝ち点69)、2位の水戸ホーリーホック(勝ち点67)を含め、3位のジェフユナイテッド千葉(勝ち点66)、4位の徳島ヴォルティス(勝ち点64)、5位のRB大宮アルディージャ(勝ち点63)、6位のベガルタ仙台(勝ち点62)、7位のジュビロ磐田(勝ち点61)までが、プレーオフ進出の可能性を残していた。

そんな中で迎えた最終節、首位の長崎は4位の徳島と1-1のドロー、2位の水戸は16位の大分トリニータに2-0で勝利。この結果、水戸が逆転優勝を果たし、長崎とJ1自動昇格を決めた。4位の徳島もJ1昇格PO出場を確定させた。

3位の千葉は10位のFC今治に5-0と大勝を収めるも、上位陣の結果により自動昇格はならず、J1昇格POに回ることに。5位の大宮は19位に沈むレノファ山口に2-3で敗れて6位に転落するも、PO進出圏内に留まった。

そして、6位の仙台は9位のいわきFCと対戦し、0-1で敗戦。すると、7位の磐田が8位のサガン鳥栖に2-1での劇的勝利を収めて、5位浮上に成功。逆転でのPO出場を決めた。一方の仙台は7位に転落し、PO出場権を逃した。

この結果、J1昇格プレーオフ進出チームが決定。12月7日に行われる準決勝では、千葉vs大宮、徳島と磐田が激突することとなった。両試合の勝者は、12月13日に行われる決勝で、J1昇格チームのラスト1枠を争う。

なお、今季の同大会では準決勝から初めてビデオアシスタントレフェリー（VAR）が導入される。

■J1昇格プレーオフ出場チーム

3位：ジェフユナイテッド千葉（勝ち点69・得失点差22）

4位：徳島ヴォルティス（勝ち点65・得失点差21）

5位：ジュビロ磐田（勝ち点64・得失点差8）

6位：RB大宮アルディージャ（勝ち点63・得失点差21）

■J1昇格プレーオフ準決勝 対戦カード

12月7日（日）キックオフ時間未定

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャ

12月7日（日）キックオフ時間未定

徳島ヴォルティスvsジュビロ磐田

■J1昇格プレーオフ決勝

12月13日(土)