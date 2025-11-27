オーストリア撃破のポルトガルがU-17W杯初優勝！ U-17欧州選手権との2冠達成

U-17ワールドカップ（W杯）決勝が27日に行われ、U-17ポルトガル代表が初優勝した。

U-17日本代表が準々決勝で涙したU-17W杯はいよいよ決勝と3位決定戦を残すのみに。迎えた決勝では日本と同じグループから勝ち上がったポルトガルと、準々決勝でその日本を破ったU-17オーストリア代表が激突した。

その決勝は32分に動き、ポルトガルはボックス右からの折り返しを中央のアニシオ・カブラルが押し込み、先制に成功。オーストリアも84分にダニエル・フラウシャーの左ポストを叩くシュートがあったが、ポルトガルが1-0で勝ち切った。

ポルトガルはU-17欧州選手権に続くタイトルで2冠を達成。国際サッカー連盟（FIFA）の公式サイトによると、ビーノ監督は「この選手たちを指導できて心から誇らしい」と喜びの思いを言葉にしている。

「大変な道のりだったが、彼らも、私も大きく成長できた。欧州選手権での素晴らしいパフォーマンスに続き、こうしてW杯で優勝できたのはファンタスティックだ。彼らが成し遂げたこと、そして国とポルトガルサッカー界に貢献したことのすべてに心から祝福する」

なお、3位決定戦はU-17ブラジル代表とU-17イタリア代表の顔合わせで行われ、0-0でスコアが動かず、PK戦の末に4-2でイタリアが勝利。大会MVPにあたるアディダス・ゴールデンブーツ賞はポルトガルのマテウス・ミデが選出された。