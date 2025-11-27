派手な乱打戦でハットトリックのヴィティーニャ…PSG指揮官が「本当に特別で他とも異なる」と賛辞

パリ・サンジェルマン(PSG)は26日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でトッテナムと対戦。ホームで打ち合いを強いられたが、5-3で勝利した。

前節こそ落としたものの、ここまで3勝と連覇にまい進するPSG。35分にリシャルリソンのゴールで先制を許す入りから2度のビハインドを負ったが、ヴィティーニャのハットトリックを成し遂げるなど、5ゴールで逆転勝利した。

『UEFA.com』によると、派手な打ち合いの末に2試合ぶりの白星を手にしたルイス・エンリケ監督は試合後、『TNT Sports』でこう振り返る。

「我々は強いキャラクターを発揮した。タフな試合で、手強い相手だったがね。トッテナムは特に前半、個性あふれる素晴らしいプレーぶりだった。守備でもあらゆる局面をカバーし、堅実な対応をしてきたね」

この試合で違いをもたらしたヴィティーニャにも賛辞の言葉を送っている。

「ヴィティーニャは現在進行形で成長していて、チームもそう。個人として賞がほしいなら、クラブとしてもタイトルを獲得しないといけない。彼は本当に特別で、他とも異なる」

「彼はそういう選手だし、とても嬉しいよ。いつだって全力だし、個性を発揮してくれている。失点に絡んでも、その存在感は揺るがず、PKも決めてくれた。素晴らしい選手だし、彼がいてくれて嬉しいよ」