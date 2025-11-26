このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
frankfurt-atalanta(C)Getty Images
Emma Mizuki

堂安律先発のフランクフルト、CL4戦未勝利に…“5分間で3発”のアタランタに敗れる

【欧州・海外サッカー ニュース】チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節のフランクフルトvsアタランタが開催。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節が26日に行われ、堂安律が所属するフランクフルトはアタランタと対戦した。

初戦以来の勝利を狙って、アタランタをホームに迎え撃ったフランクフルト。堂安も右サイドで先発した試合は前半こそ拮抗した展開だったが、後半に動く。60分、シャルル・デ・ケテラーレのボックス右からのクロスにファーのアデモラ・ルックマンが左足で合わせ、アウェイのアタランタが均衡を破る。

アタランタはこれで勢いづいたか、62分のカウンターであっさりと追加点。敵陣左からボールを持ち上がったルックマンがスルーパスを出すと、自身を追い越す動き出しでボックス内に走り込んだエデルソンが相手GKの飛び出しにも動じることなく、ネットを揺らしていった。

よもやの連続失点を喫してしまったフランクフルトだが、アタランタはさらに畳みかけ、65分にボックス左のダヴィデ・ザッパコスタが折り返すと、ジャンルカ・スカマッカが右足ダイレクト。これはクロスバーを叩いたが、こぼれ球をシャルル・デ・ケテラーレが押し込み、ダメ押しゴールを記録した。

わずか5分間で3失点のフランクフルトは78分に堂安を下げるなどの交代策で反撃に転じたが、アタランタに守り切られ、0-3の敗北。これで4試合未勝利となっている。

コッパ・イタリア
アタランタ crest
アタランタ
ATA
ジェノア crest
ジェノア
GEN
ブンデスリーガ
RBライプツィヒ crest
RBライプツィヒ
RBL
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
広告