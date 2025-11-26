このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
morita_1(C)Getty Images
Ao Sato

守田英正のSNS投稿に…スポルティング指揮官「彼は私が心から尊敬する選手。対戦した時に一番驚かされた選手でもある」

【欧州・海外サッカー ニュース】スポルティング指揮官が守田英正について言及。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

スポルティングCPのルイ・ボルジェス監督が、守田英正について言及した。ポルトガル『A Bola』が伝えている。

2022年7月にサンタ・クララからスポルティングCPに完全移籍を果たし、加入4シーズン目を迎えた守田。これまではレギュラーに定着し、公式戦131試合10ゴール12アシストを記録していたが、今季は負傷の影響もあり、序列が低下。リーグ戦での先発出場は5回、チャンピオンズリーグ(CL)での先発出場はここまで一度もない。

そんな守田は11月9日の古巣サンタ・クララ戦後、自身のSNSで「今、僕は自分自身と戦っている。毎日、自分に問いかけながら、必死に努力を続けている」と綴っていた。

この件について、ボルジェス監督が26日に行われるCLリーグフェーズ第5節のクラブ・ブルッヘ戦の前日会見に出席した際に問われると、「何度も言ってきたが、彼は私が心から尊敬する選手だ。対戦した時に、一番驚かされた選手でもある」と称賛すると共に、以下のように返答した。

「彼のクオリティを本当に高く評価している。非常にユニークで素晴らしいサッカー観を持っている。彼の個性と人間性も申し分ない。彼は幸せそうだし、成長を続けているように見える。シーズンを通して、非常に重要な存在になるだろう。守田のプライベートについて触れるつもりはない。彼は大きく成長しているし、チームに貢献する準備が整っている」

チャンピオンズ リーグ
スポルティングCP crest
スポルティングCP
SCP
クラブ・ブルッヘ crest
クラブ・ブルッヘ
CLB

なお、守田はスポルティングとの現行契約は2026年夏までとなっている。同メディアでは先日、今シーズン終了後のフリーでの退団の可能性が伝えられていたが、来年には北中米ワールドカップ(W杯)を控えているだけに、日本代表MFのここからの復活が期待される。

広告