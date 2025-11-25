マンチェスター・C、大幅ターンオーバー実らず…ペップ「多すぎたかも」

マンチェスター・シティが25日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でレヴァークーゼンと対戦。ホームでの一戦だったが、0-2で敗れた。

直近のプレミアリーグから10選手の先発変更を施してこの試合に臨んだマンチェスター・Cだが、前後半にそれぞれ失点。フィル・フォーデンや、アーリング・ハーランドらを途中から送り込んだ采配もゴールに繋がらず、今大会5試合目にして初黒星を喫した。

試合後のイギリス『TNT Sports』で「思ったようなパフォーマンスじゃなかった」と振り返ったジョゼップ・グアルディオラ監督はこう続ける。

「全責任は私が負うが、それでも先発した選手たちは素晴らしい選手たちだったと思う。最高峰で求められる何かが欠けてはいたがね」

「相手が非常によかった。我々もよくて、チャンスもあったが、どれも決定的なものじゃなく、ブロックをされるなどで阻まれてしまった」

「攻めるとき、守るときの確信と動き出す決断、そして自分たちが局面を作り出す決意が足りなかったね。そういうことも時々起こりうる」

また、裏目に出た感がある大幅なターンオーバーについての話題が振られると、「勝っていたら問題なかったはず。だから、（入れ替えが）多すぎたかもしれないのは認める。2日、3日、4日おきに試合をこなす状況では…だが、結果を見る限り、多すぎたのかもしれない」と述べた。