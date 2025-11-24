マンチェスター・Uが6戦ぶり黒星…味方同士のいざこざで10人のエヴァートンに敗れる

プレミアリーグ第12節が24日に行われ、10位のマンチェスター・ユナイテッドは13位のエヴァートンをホームに迎え撃った。

勝てば上位浮上を見渡せるマンチェスター・Uだが、試合の入りはエヴァートンペース。そんなエヴァートンは13分にチームメイトのマイケル・キーンと口論の末に平手打ちしたイドリッサ・ゲイェがまさかの一発退場を命じられ、マンチェスター・Uが思わぬ形で数的優位に立つ。

ところが、先にスコアを動かしたのはエヴァートンで、29分にキアナン・デューズバリー＝ホールがドリブルでの持ち上がりから右足フィニッシュで先制弾をマーク。1人多いなかで失点したマンチェスター・Uだが、「0.46」とゴール期待値も上がらず、試合を折り返す。

後半開始からメイソン・マウントの交代カードを切って攻撃色を打ち出したマンチェスター・Uはその立ち上がりから前のめり。さらにディオゴ・ダロトとコビー・メイヌーもピッチに送り込み、よりエヴァートン陣内で試合を進める戦況となるが、なかなかゴールに結びつかず。

シュートを打てど入らずで時間だけが過ぎていくマンチェスター・Uはその後もブルーノ・フェルナンデスらが再々にわたってゴールをこじ開けにかかるが、最後まで割れず、0-1の敗北。6試合ぶりの黒星で4位のアストン・ヴィラと勝ち点21で並ぶチャンスを逃してしまった。