このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
eze_1(C)Getty Images
Ao Sato

キャラガー、ハットトリック達成のエゼに謝罪「正直、アーセナルが契約した時…」

【欧州・海外サッカー ニュース】解説者を務めるジェイミー・キャラガー氏が、アーセナルのエベレチ・エゼを過小評価していたことを認めた。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

解説者のジェイミー・キャラガー氏は、アーセナルのエベレチ・エゼの活躍は予想外だったようだ。イギリス『イブニング・スタンダード』が伝えている。

今夏にクリスタル・パレスからアカデミー時代を過ごしたアーセナルに完全移籍を果たした27歳のエゼ。背番号も10番が与えられ、徐々に本領を発揮し始めていた中、23日に行われたプレミアリーグ第12節では、トッテナムとのノースロンドンダービーでハットトリック。史上4人目となる同ダービーでの達成で4-1での勝利に貢献した。

これでエゼはプレミアリーグ11試合4ゴール2アシスト。そんな中、キャラガー氏はエゼを過小評価していたことを認めて謝罪した。『スカイ・スポーツ』で語っている。

「正直に言うと、夏にアーセナルがエゼと契約した時、私はリヴァプール寄りの視点でアーセナルの補強を見ていたんだ。そして、(ヴィクトル・)ギョケレシュ以外は、補強というより、層の厚みを増すための補充のように見ていた」

「アーセナルが昨季苦しんだのはサカがいないときだった。だからマドゥエケを獲った。ウーデゴールが欠場したから、エゼを獲った。センターバック1人が欠場したから、数人のセンターバックを補強した」

チャンピオンズ リーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
バイエルン crest
バイエルン
FCB
チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
トッテナム crest
トッテナム
TOT

「スタメンに入ると感じていたのは、ギョケレシュだけだった。正直に言えば、ハフェルツが万全なら、このチームのセンターフォワードはハフェルツになるとさえ、思っていた」

「だからエゼが来た時も、ゲームチェンジャーにはならないと思ってしまったんだ。レス(・ファーディナント)は僕よりも彼のことをよく知っていて、今日の番組の前半でも『まだまだこんなもんじゃない』と言っていたけどね」

「今シーズン、彼のハイライトシーンはいくつもあるし、素晴らしいゴールもあった。そのうえで、今日はハットトリックだ。だから謝らないといけない。彼の加入の重要性を、私は明らかに過小評価していた。エゼは今シーズンのアーセナルに本当の意味で違いをもたらす存在になり得る。そして、その先のタイトル獲得に向けても、決定的な役割を果たせる可能性を秘めている」

広告